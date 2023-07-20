لوكاكو يقترب من الهلال السعودي بعد انسحاب يوفنتوس

اقترب الهلال السعودي من اقتناص النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي بعد انسحاب يوفنتوس من سباق التعاقد معه هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ضم اللاعب لم يعد أولوية بالنسبة لمسؤولي البيانكونيري نظراً لقيمته المرتفعة وأجوره الضخمة.

ومن المتوقع أن يدفع النادي الذي سيحصل على توقيع لوكاكو قرابة 40 مليون يورو نظير إتمام الصفقة، إضافة لأجور تتجاوز قيمتها حاجز الـ 11 مليون يورو سنوياً.

وأفسح هذا الانسحاب الطريق أمام الهلال للانقضاض على الهداف البلجيكي بحسب الصحيفة الإيطالية، كون العرض الذي قدمه "الزعيم" يبدو الأكثر إغراءً للاعب.

يذكر أن لوكاكو كان قريباً من الرجوع إلى إنتر ميلان في بادىء الأمر، إلا أن تفاوض البلجيكي مع يوفي غريم النيراتزوري الأزلي دفع وصيف بطل أوروبا لإيقاف مفاوضات ضمه مباشرة.