لوكا مودريتش يثير الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد

البوابة – أثار النجم الكرواتي لوكا مودريتش الجدل بشأن مستقبله مع نادي ريال مدريد، وذلك عقب آخر تصريحاته يوم أمس بعد فوز فريقه بلقب كأس الملك الإسباني للمرة 20.

وكان لاعب الوسط المخضرم قد دخل بديلًا في آخر لحظات اللقاء أمام أوساسونا، وعقب انتهاء المباراة تحدث لإحدى الإذاعات الإسبانية حول مستقبله الكروي في العاصمة مدريد.

لوكا مودريتش يثير الشكوك حول بقائه مع ريال مدريد

نقل موقع "Daily Mail" تصريحات الأمير الكرواتي لوكا مودريتش للصحافة الإسبانية يوم أمس، والتي تحدث فيها حول مستقبله مع نادي ريال مدريد بعد الفوز بكأس الملك الإٍسباني على حساب أوساسونا.

وقال مودريتش حول إمكانية استمراره مع الملكي الموسم القادم: "الفكرة هي الاستمرار والبقاء في مدريد لكن..دعنا نرى ماذا سيحدث في قادم الأيام".

أيضًا أكد لوكا في نفس المقابلة أنه جاهز تمامًا لموقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل 9 مايو 2023 أمام مانشستر سيتي، وذلك بعد أن كانت هناك شكوك حول مشاركته بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفي.

الجدير بالذكر أنه رغم تقدم مودريتش بالعمر، إلّا أنه جزء أساسي حتى الآن من تشكيلة أنشيلوتي، حيث شارك مع الميرنغي هذا الموسم في 45 مباراة في مختلف المنافسات.