لوكا مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم واحد

أعلن ريال مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش مدد عقده لموسم واحد أي حتى يونيو 2022.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لوكا مودريتش الشهر القادم، لكنه وقع على عقد جديد مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

لوكا مودريتش يحتفل بتمديد عقده عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وكتب الكرواتي البالغ عمره 35 عاماً على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا فخور وسعيد بمواصلة ارتداء قميص أفضل نادٍ في العالم".

وكان لوكا مودريتش المنضم من توتنهام هوتسبير في 2012 مقابل حوالي 40 مليون يورو، من أفضل لاعبي الملكي بصفة عامة خلال هذا الموسم المحبط الذي شهد فقدان لقب الدوري الإسباني لمصلحة الجار أتلتيكو مدريد والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وكان مودريتش، الذي سيقود منتخب كرواتيا في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل، ضمن عدة لاعبين بارزين في ريال مدريد تنتهي عقودهم الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل الجناح لوكاس فاسكيز والقائد سيرخيو راموس دون مقابل في حال عدم تمديد عقديهما قبل 30 يونيو القادم.