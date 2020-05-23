لونغليه مصمم على البقاء في برشلونة

كشف كليمون لونغليه مدافع برشلونة أنه يريد البقاء والقتال من أجل حجز مكان أساسي الموسم المقبل.

وانضم صاحب الـ 24 عاماً إلى البارسا قادماً من إشبيلية في 2018 في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) وشارك في 74 مباراة.

ولا تزال متبقية ثلاثة أعوام في عقد الدولي الفرنسي الذي يرغب في مواصلة مشواره مع الفريق المتوج بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

وصرح لونغليه لشبكة “آر أم سي” الفرنسية “أنت لا تعرف حقاً كيف سيكون المستقبل عندما تكون لاعب كرة قدم، لكني آمل أن أكون في برشلونة الموسم القادم”.

وأضاف “من الواضح أن الأمر سيعتمد على فترة الانتقالات، هذه فترة خاصة للأندية ونحن في أمان، ولكن آمل أن أبقى”.

ورغم مشاركته بصورة منتظمة في القائمة الأساسية لبرشلونة، إلا أن لونغليه تواجد على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان منذ تولي كيكي سيتيين تدريب الفريق في يناير الماضي، حيث يعتمد المدرب الإسباني على سامويل أومتيني مع جيرارد بيكيه.

ولا يشعر النجم السابق لنانسي بالقلق من فقدان مكانه، لأنه يدرك في قرارة نفسه أنه قضى عاماً جيداً.

وأشار لونغليه “هناك عدة أسباب لاستبعادي من المشاركة وهي وصول المدرب الجديد، بالإضافة إلى المستوى الجيد لسامويل (أومتيتي) عندما لعب. شاركت كثيراً أيضاً، لكن أدائي يتشابه إلى حد كبير مع أومتيتي.

“لم أخض الكلاسيكو. كان الأمر محبطاً بالنسبة لي، لكنه جزء من حياة لاعب كرة قدم. أعد نفسي بشكل جيد وآمل أن أشارك بانتظام”.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وغريمه ريال مدريد، قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة المتوقفة حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.