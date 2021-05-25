لويس سواريز: كومان ضعيف الشخصية وعلى ميسي البقاء في برشلونة

أكد لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي على رغبته في استمرار صديقه ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهداف الأوروغوياني لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، وتطرق خلالها للعديد من الأمور، منها حديثه مع مدرب البارسا رونالد كومان وموقفه من انتقال سيرجيو أغويرو المحتمل لكتالونيا.

ماذا قال لويس سواريز عن برشلونة؟

قال سواريز: "لن أقف ضد برشلونة أبداً، لقد أعطاني النادي كل شيء، وسمح لي باللعب على أعلى المستويات، لكن رئيس النادي تحدث بكل شيء عبر وسائل الإعلام بدلاً من التحدث معي بشكل مباشر.

"عندما أرادوا أن يبقى ليونيل ميسي اتصلوا بي حتى أقنعه بذلك، وبأنتوان غريزمان، لكن لماذا لم يتصلوا بي عندما أرادوا الحديث عن مستقبلي".

ما الذي قاله سواريز عن كومان؟

أضاف سواريز: "أتفهم موقف كومان، جاء وقال لي أن النادي أعلمه بضرورة رحيلي، كان ضعيف الشخصية، والقرار جاء من الأعلى".

وتحدث كومان هاتفياً مع لويس سواريز بعد إشرافه على برشلونة وأخبره أنه خارج خطط للموسم.

ما الذي قاله سواريز عن بقاء ميسي في برشلونة وقدوم أغويرو المتوقع؟

قال سواريز: "كصديق وكمعجب أتمنى أن يبقى ميسي في برشلونة، سأكون سعيداً بذلك، أتوقع له الاستمرار مع الفريق.

"في الوقت الحالي هناك إدارة جديدة، وطريقة عمل مختلفة".

وختم بقوله: "بالتأكيد لا يمكن مناقشة جودة أغويرو".

يذكر أن لويس سواريز أنهى موسم الدوري الإسباني في المركز الثالث على سلم ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً، كان معظمها مؤثراً في فوز أتلتيكو مدريد باللقب.