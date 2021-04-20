ليدز يونايتد يجبر ليفربول على التعادل

تلقى ليفربول ضربة جديدة بفقدان نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ليدز يونايتد (1-1) ضمن منافسات المرحلة 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المبارة غياب النجم محمد صلاح عن التشكيل الأساسي بقرار من المدرب يورغن كلوب لم يفصح بعد عن أسبابه، قبل أن يعود المصري للمشاركة في الدقيقة 71.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 31، لكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 87 عن طريق جاك هاريسون.

التعادل عرقل ليفربول في سعيه نحو المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ورفع رصيده إلى 53 نقطة فقط ليستقر في المركز السادس بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس الذي لعب مباراة أقل.