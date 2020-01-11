ليستر سيتي يسقط أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

سقط ليستر سيتي أمام ضيفه ساوثهامبتون 1-2 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ساوثهامبتون قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ليستر سيتي إلى فوز.

تقدم ليستر سيتي بهدف سجله دينيس برايت في الدقيقة 14، وعادل ستيوارت آرمسترونج في الدقيقة 19، ثم أضاف داني إنغز هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذه الخسارة الخامسة لليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز الثامن لساوثهامبتون مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في أربع.