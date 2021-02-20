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ليفانتي يحقق فوزاً مفاجئاً على أتلتيكو مدريد في عقر داره

منشور 20 شباط / فبراير 2021 - 05:24
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد

حقق ليفانتي فوزاً مفاجئاً على مستضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

جاء الهدفان عبر خوسيه لويس موراليس (30)، وخورخي دي فروتوس (90+4).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني منذ ديسمبر من عام 2019.


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