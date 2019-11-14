ليفاندوفسكي: راموس أقوى مدافع واجهته

قال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونيخ أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد هو أقوى خصم ومدافع واجهه في مسيرته.

وكان البولندي قد واجه غريمه الإسباني في العديد من المرات، سواء بقميص بوروسيا دورتموند أو بايرن ميونيخ، حيث خاض الغريمان عدداً كبيراً من المباريات في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وحول مواجهة راموس، وصفها ليفاندوفسكي بالصعبة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز الإضافي للحصول على الحلول التي تحصل عليها بدرجة أقل جهداً في الحالات العادية.