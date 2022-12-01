ليفاندوفسكي: كانت خسارة جميلة أمام الأرجنتين!

أعرب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن "سعادته" رغم الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 0-2 أمس الأربعاء لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورغم هذه الخسارة، إلا أن المنتخب البولندي احتل المركز الثاني ورافق الأرجنتينيين إلى الدور الثاني.

ليفاندوفسكي سعيد رغم الخسارة

وقال نجم برشلونة في تصريحات إعلامية: "كانت خسارة جميلة، كنا نعلم أننا نواجه الأرجنتين وأنه لقاء غير سهل، قاتلنا منذ صافرة البداية لكننا خسرنا".

وعلق المهاجم المخضرم على مواجهة بولندا القادمة أمام فرنسا حاملة اللقب في دور الـ 16 حيث قال: "تشكل هذه المباراة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، نحن على دراية بنقاط قوتهم، علينا بذل كل ما بجعبتا فنحن سنواجه حامل اللقب، ويجب أن نظهر بشكل أفضل مما قدمناه أمام الأرجنتين".