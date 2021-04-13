ليفاندوفسكي يتدرب منفرداً بعد العودة من الإصابة

عاد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي للتدرب منفرداً بدون كرة للمرة الأولى منذ إصابته بأربطة الركبة اليمنى، والتي غاب على إثرها عن المباريات الماضية لبايرن ميونيخ.

ولم يتحدد بعد موعد عودة البولندي إلى الملاعب، حيث تقدر فترة غيابه الأولية بأربعة أسابيع، لكنها تراجعت بعد ذلك نظراً لأن تعافيه سار بشكل سريع.

ويتصدر ليفاندوفسكي (32 عاماً) حالياً قائمة هدافي البوندسليغا، وجائزة الحذاء الذهبي برصيد 35 هدفاً، وكان الجميع يتحدث قبل إصابته عن معادلته، أو تخطيه للرقم القياسي لهدافي الدوري الألماني في موسم واحد، والمسجل باسم غيرد مولر (40 هدفاً).

لكن بعد إصابته أصبح التحدي أصعب ومعتمداً على مدى تعافيه وعودته سريعاً للملاعب، وعدد المباريات التي يمكن أن يخوضها في المراحل الست المتبقية من الدوري الألماني.