ليفاندوفسكي يخطف هدفاً قاتلاً يمنح برشلونة الفوز على فالنسيا

حقق برشلونة فوزاً غالياً على مستضيفه العنيد فالنسيا بهدفٍ دون رد في المباراة المثيرة والقوية في لحظاتها الأخيرة والتي جمعتهما على ملعب ميستايا لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وبعدما بدا أن المواجهة في طريقها للتعادل السلبي، مرر البرازيلي رافينيا عرضية متقنة أنهاها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في شباك الخفافيش في الدقيقة 90+3.

وهذا هو الهدف الـ 13 للمهاجم البولندي المخضرم في الليغا هذا الموسم.

وألغى الحكم هدفاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 سجله لينو بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

برشلونة يتصدر مؤقتاً على حساب ريال مدريد

بهذا الانتصار المهم، ارتقى البارسا لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه ريال الذي تراجع مؤقتاً للمركز الثاني.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.