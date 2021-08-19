ليفاندوفسكي يطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ

قالت شبكة "سكاي سبورتس" أن الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقدم بطلب للرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف.

ويسعى المهاجم الذي سيصل إلى عامه الثالث والثلاثين من العمر يوم السبت القادم في خوض تجربة جديدة بعيداً عن العملاق البافاري.

لكن الشبكة أكدت في الوقت ذاته أن رحيله سيكون صعباً للغاية في ظل مطالبة إدارة بايرن بقرابة 137 مليون دولار نظير التخلي عنه.

ومع أن "ليفا" سعيد في ميونيخ، إلا أنه لا يمانع تجربة بطولة جديدة مع عملاق أوروبي آخر.

وتبدو فرص رحيل المهاجم المخضرم عن الدوري الألماني صعبةً للغاية نظراً لمغالاة بايرن ميونيخ في مطالبه ولتقدم اللاعب في السن.

يذكر أن ليفاندوفسكي قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الألماني قبل يومين بعد التغلب على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.