ليفاندوفسكي يطلب من بايرن ميونيخ إبرام صفقات مميزة

طلب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، من إدارة النادي إبرام صفقات جديدة هذا الصيف بهدف الفوز بالألقاب الكبرى.

ويسعى بايرن للتعاقد مع لوروا ساني من مانشستر سيتي، إلا أن الأخير يريد 100 مليون يورو مقابل بيع نجمه.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: "لو أردنا اللعب على أعلى المستويات والفوز بجميع الألقاب، علينا دعم الفريق بصورة أفضل.

"نحن بانتظار الصفقات ولو لم تحدث سيكون الأمر صعباً على صعيد حصد البطولات. أتمنى أن تهتم الإدارة باستقطاب المواهب الشابة الأفضل في العالم".

وأشار مهاجم بوروسيا دورتموند السابق إلى أن بايرن لم يجري صفقة كبيرة منذ سنوات وبالأخص في المراكز الهجومية وهو ما تسبب في انخفاض أسهمه الأوروبية.

يذكر أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، سبق وألمح بأن بطل الدوري الألماني لم يعد يمتلك الأسماء الكبيرة القادرة على جلب الألقاب كما كان في السابق.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع بينجامان بافار ولوكاس هيرنانديز حتى الآن هذا الصيف.