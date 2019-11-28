ليفاندوفسكي يعادل إنجاز ميسي ويدخل تاريخ دوري الأبطال

أمطر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، شباك ريد ستار بلغراد بوابل من الأهداف، في فوز البافاري بسداسية نظيفة، على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستطاع الدولي البولندي صيد شباك منافسي بايرن في كافة الجولات الـ 5 التي خاضها الفريق في دور المجموعات هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في شباك الفريق الصربي.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بات خامس لاعب يسجل في أول 5 جولات بدور المجموعات على مدار تاريخ البطولة.

وانضم مهاجم بايرن للرباعي أليساندرو ديل بييرو، وسيرجي ريبروف، وكريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا.

كما بات صاحب الـ 31 عاماً خامس لاعب يسجل 60 هدفاً أو أكثر في تاريخ دوري الأبطال.

وانتزع نجم بوروسيا دورتموند السابق صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما وصل إلى هدفه التاسع، متجاوزاً إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورغ بفارق هدفين.

وتجاوز ليفاندوفسكي أيضا زميله توماس مولر، ليصبح الهداف التاريخي لبايرن في دوري الأبطال بعد وصوله إلى هدفه الـ 46 بقميص الفريق البافاري.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن البولندي أصبح ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأبرزت الشبكة أيضاً نجاح نجم بايرن في تسجيل أسرع رباعية «سوبر هاتريك» في تاريخ دوري الأبطال، إذ حصل ذلك خلال 14 دقيقة و31 ثانية.

وبات ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل رباعية هذا الموسم في البطولة، إذ سبقه زميله في الفريق، سيرج غنابري، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير.