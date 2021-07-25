ليفاندوفسكي يفوز بجائزة لاعب العام في ألمانيا

فاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة لاعب العام في ألمانيا للمرة الثانية على التوالي بعد تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في البوندسليغا خلال موسم واحد.

وسجل "ليفا" 41 هدفاً لبايرن ميونيخ خلال 29 مباراة لموسم 2020-2021 محطماً الرقم المسجل باسم الأسطورة غيرد مولر.

وكان الدولي البولندي قد زار الشباك 34 مرة خلال موسم 2019-2020.

ليفاندوفسكي يتفوق على هالاند ومولر وكيميش

وأكد النادي البافاري فوز مهاجمه بالجائزة عقب تصويت أجرته مجلة "كيكر" المحلية وشارك فيه كبار الصحفيين الرياضيين في ألمانيا.

وحصل صاحب الـ 32 عاماً على 356 صوتاً من أصل 563 متاحة في الاستفتاء، ليتفوق على زميليه توماس مولر (41 صوتاً)، ويوشوا كيميش (25).

وحل إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند في المركز الثالث برصيد 38 صوتاً بعدما سجل 27 هدفاً في 28 لقاء.

يذكر أن ليفاندوفسكي مرشح للرحيل عن الفريق البافاري هذا الصيف في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بخدماته.