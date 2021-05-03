ليفاندوفسكي يقترب من ريال مدريد

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن البولندي بات قريباً من الرحيل عن متصدر الدوري الألماني نهاية الموسم الجاري، والانتقال إلى ريال مدريد.

وأكدت أن النادي الإسباني يضع ليفاندوفسكي خياراً رئيسياً لدعم هجومه، موضحة أن الصفقة من الممكن أن تتم مقابل 52 مليون جنيه استرليني.

وأشارت إلى أن الهداف البولندي قد يغادر البافاري قبل انتهاء عقده في يونيو 2023، بعدما ارتبط اسمه منذ عدة سنوات بالانتقال للعاصمة الإسبانية، ومنذ تواجده مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونيخ مستعد لبيع ليفاندوفسكي من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها كغيره من الأندية بسبب جائحة كورونا.