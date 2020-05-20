ليفربول سأل رئيس بريشيا عن بيرلو "الجديد"

كشف ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا عن استفسار ليفربول عن النجم الشاب ساندرو تونالي الملقب بـ "بيرلو الجديد".

ولفت الإيطالي الصاعد أنظار كبار أندية اوروبا من أجل التعاقد معه.

وأوضح سيلينو أن بطل انجلترا المنتظر سأله عن النجم الشاب، بينما كان الغريم التقليدي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع تونالي العام الماضي.

ورغم اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر سيتي وبرشلونة، لكن اللاعب يرغب في البقاء بالدوري الإيطالي، ويعد إنتر ميلان الأقرب للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لنشرته صحيفة "لو 10 سبورت"

الفرنسية.

وحصل النجم الشاب على إشادة من نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو، حيث قال عنه “أندريا تونالي؟ قيل أنه قد يكون وريثي في الملاعب، لكني لا أرى الكثير من الأشياء المشتركة”.

وأضاف “إنه نوع آخر من اللاعبين، إنه أكثر تكاملاً بكثير في الشق الدفاعي، وفي النشأة أيضاً، إنه مزيج من خصائصي وخصائص اللاعبين الآخرين”.

وتابع “إنه أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين، وسيصبح بالتأكيد لاعباً رائعاً”.