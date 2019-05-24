ليفربول في ورطة "غريبة" قبل نهائي دوري الأبطال

وجد ليفربول نفسه في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة على النهائي المنتظر في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وفقاً لصحيفة "ميترو" البريطانية.

وسافرت بعثة ليفربول إلى إسبانيا، الاثنين، استعداداً لمواجهة توتنهام في الأول من يونيو، على ملعب أتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو في نهائي إنجليزي خالص لبطولة الأندية الأهم في أوروبا.

وأوضحت "ميترو" أن الفريق حط الرحال في مدينة ماربيا للاستعداد لمباراة الموسم والابتعاد عن ضغط الجماهير، مشيرةً إلى أن المدرب يورغن كلوب، كان يأمل أن ينهي هذا الأسبوع بإجراء مباراة ودية.

وتابع: "رغبة كلوب قد لا تتحقق، على اعتبار أن معظم الأندية الأوروبية تقضي عطلتها بعد انتهاء البطولات المحلية، باستثناء الدوريين الإيطالي والفرنسي".

وكشفت "ميترو" أن إدارة الريدز تواصلت مع عدة أندية هولندية، بما فيها آلكمار، لكن الجهود فشلت.

وتوقعت تقارير أن ينقذ ليفربول هذا الوضع بخوض مباراة ودية أمام فريق للشباب تحت 23 عاماً.

وكان مدرب ليفربول زف، الخميس، أنباء سارة بشأن النجم روبرتو فيرمينو العائد للتدريبات عقب غياب 3 مباريات بسبب الإصابة، فيما أشار إلى أن زميله نابي كيتا يحرز تقدماً في التعافي من إصابة الفخذ.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي من معسكر الفريق في إسبانيا: "تبدو حالة فيرمينو جيدة، وقد عاد للتدريب بقوة. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء. لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها".

وبخصوص إصابة كيتا، قال كلوب أن اللاعب عاد للتدريبات قبل الموعد المحدد، لكن "هذا لا يعني بعد لحاقه بنهائي دوري الأبطال".