ليفربول لن يجري صفقات جديدة

وجهت صحيفة “دايلي مايل" البريطانية صدمة كبرى لجماهير ليفربول، قبل فترة الانتقالات نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن بطل أوروبا متأكد من أنه لن يتعاقد مع أي لاعبين جدد هذا الصيف، بسبب الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ويترتب على ذلك، خسارة ليفربول فرصة ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ، والذي كان أحد الأهداف الرئيسية للمدرب يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأخبار نتيجة لمعاناة الأندية مادياً، وانخفاض الدخل بشكل كبير نتيجة للوباء القاتل، إذ سيتم تخفيض الإنفاق في سوق الانتقالات.

وتزعم صحيفة "دايلي ميرور"، أنه في ظل الظروف العادية، كان ليفربول يسعى وراء أهداف طويلة المدى مثل فيرنر وحسام عوار اللذين تابعهما عن كثب خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ولكن مع احتمال أن يتحمل كلا اللاعبين رسوماً لا تقل عن 40 مليون جنيه استرليني. يستوجب على ثاني أغنى نادٍ في إنجلترا تعديل ميزانيته والرضوخ أمام التأثير الاقتصادي.