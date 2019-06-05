ليفربول مصمم على ضم دي ليخت

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء، دخول ليفربول على خط المفاوضات مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، بطلب مباشر من يورغن كلوب المدير الفني لبطل دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ الألماني إدارة الريدز بضرورة التوقيع مع النجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمحاولة الحصول على خط دفاع حديدي رفقة مواطنه فيرجيل فان دايك.

ورغم اقتراب دي ليخت من الانتقال إلى برشلونة في وقت سابق، تبدو فرصة ليفربول قوية في خطف المدافع حالياً نظراً لعدم وصول النادي الكتالوني إلى اتفاق نهائي مع مينو رايولا وكيل أعماله.

يذكر أن أياكس يريد الحصول على 75 مليون يورو نظير التخلي عن دي ليخت، بينما يفضل اللاعب ووكيله تقاضي أعلى راتب ممكن خلال السنوات المقبلة مما يجعل عملية انتقاله لأي فريق صعبة حتى الآن.