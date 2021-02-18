ليفربول ممنوع من مواجهة لايبتزيغ على آنفيلد

يشكل الملعب الذي سيستضيف لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وضيفه لايبتزيغ الألماني أزمة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكشفت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن ليفربول محروم من خوض مواجهة العودة على أرضه ملعب آنفيلد نظراً للإجراءات الحكومية التابعة للمملكة المتحدة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، والتي تلزم الفرق أو اللاعبين العائدين على العزل الصحفي لمدة 10 أيام، وهو ما يصعب تنفيذه على فريق لايبتزيغ لارتباطاته بالدوري الألماني.

وأكد التقرير أن يويفا يفاضل حالياً بين 6 دول لاحتضان مباراة العودة التي تقام في 10 مارس المقبل، ومن المحتمل أن يستضيف ملعب بوشكاش آرينا في بودابست الذي احتضن اللقاء الأول لمباراة الإياب.

وكان ليفربول قد فاز على لايبتزيغ بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعهتما الثلاثاء الماضي في المجر.