ليفربول مهدد بخسارة محمد صلاح لصالح باريس سان جيرمان

بات ليفربول مهدد بخسارة نجمه وهدافه الأول الدولي المصري محمد صلاح لمصلحة باريس سان جيرمان وفقاً لموقع "فوتبول إنسايدر".

ويتفاوض الهداف البالغ من العمر 29 عاماً مع النادي الإنجليزي على عقد جديد، إلا أن المحادثات طالت بين الطرفين رغم ثقة الريدز في إتمام الصفقة.

ويتطلع الباريسيون لاستغلال حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بالتجديد من أجل اقتناص المهاجم المصري.

وسجل "مو" 23 هدفاً خلال 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن في جميع البطولات.

وقال اللاعب السابق كيفين كامبل لموقع فوتبول إنسايدر: "رحيله أمر وارد، استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً مع ليفربول، مما يعطي الفرق المهتمة فرصة للانقضاض على صلاح، عليهم التوصل لحل سريعاً.

"باريس سان جيرمان مهتم بضم لاعب يستطيع تسجيل عدد كبير من الأهداف مثل مو، أي فريق سيكون مهتماً به أيضاً.

"عليهم تعويض رحيل كيليان مبابي إذا ما رحل، ولا يوجد لاعبون كثيرون في العالم يستطيعون سد هذا الفراغ، لكن صلاح أحدهم بكل تأكيد."