ليفربول يباشر البحث عن خليفة محمد صلاح

باشر ليفربول التحرك في سوق الانتقالات بحثاً عن بديلٍ طويل الأمد لهدافه المصري محمد صلاح بحسب موقع "سبورت بايبل".

ويسعى النادي الإنجليزي لضم لاعبٍ يشغل مركز الجناح الأيمن، مع أن "مو" مدد عقده العام الماضي لثلاثة مواسم.

وارتبط صاحب الـ 31 عاماً بالرحيل عن الريدز في العديد من المناسبات رغم توقيعه على اتفاق جديد، وبات اسمه مقترناً بباريس سان جيرمان الساعي لتعويض مغادرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صوب إنتر ميامي.

كما أن أندية سعودية مهتمة جدياً بالهداف المصري الذي سجل 30 هدفاً وصنع 16 هدف آخر لليفربول الموسم المنصرم.

هل سيستمر صلاح مع ليفربول؟

لكن تأهل الفريق الإنجليزي للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم القادم يثير الشكوك حول إمكانية بقاء صلاح في ملعب آنفيلد كونه قادر على الانتقال لفرق أخرى.

وقال موقع "جيت فرينش فوتبول" أن ليفربول وضع عينه على جناح رين الشاب البلجيكي جيريمي دوكو (21 عاماً).

يذكر أن اللاعب الصاعد خاض 29 مباراة في الدوري الفرنسي ونجح في تسجيل 6 أهداف، علماً بأن عقده الحالي مع رين يمتد لموسمين آخرين.