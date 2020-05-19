ليفربول يتابع "نيمار الجديد"

يراقب ليفربول عن كثب، اللاعب الشاب تاليس مانغو، الذي يلعب مع فاسكو دا غاما، ويطلق عليه البعض "نيمار الجديد".

واكتسب تاليس الذي يبلغ من العمر 17 عاماً قد اكتسب شهرة كبيرة، خصوصاً في البرازيل، ولفت أنظار أندية أوروبية كبيرة في الآونة الأخيرة.

ونقل موقع ليفربول عن الصحفي البرازيلي جيلمار فيريرا قوله: "تاليس لاعب واعد، ظهر لأول مرة مع فاسكو دا غاما العام الماضي، وهو في سن 17 عاماً فقط. إنه يمتلك بالفعل مهارات فنية جديرة بالثناء ونضجاً مثيراً لشاب في مثل عمره".

وأوضح أنه في أول ظهور له، كان الشاب يجذب انتباه بعض الأندية الأوروبية الكبرى، وأضاف: "قبل أشهر من ترقيته إلى الفريق الأول، عندما كان عمره 16 عاماً، تمت مراقبته من قبل فريق فني من أتلتيكو مدريد".

تاليس ليس مشهوداً له على مستوى النادي فقط، فقد تم اختياره أيضاً ليكون على خطى كبار نجوم كرة القدم، أمثال نيمار دار سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

وكان الشاب ضمن تشكيلة منتخب البرازيل التي فازت بكأس العالم تحت 17 عاماً، ويتوقع له كثيرون أن يكون نجماً عالمياً لما يتمتع به من مهارات فنية عالية.

وأضاف فيريرا: "في بطولة كأس العالم، تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر ناجم عن التواء، مما أقعده عن اللعب في الشهرين الأخيرين من الموسم. وخلال العطلة الصيفية، أصيب بكسر في مشط القدم الخامس، وأيضاً في قدمه اليسرى".

لكن تاليس، ولحسن الحظ، عاد الآن إلى لياقته الكاملة، وأصبح على استعداد للعب بمجرد استئناف مسابقات كرة القدم، التي توقف في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.