ليفربول يتجه لاستعادة كوتينيو

قالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن إدارة ليفربول لا تمانع إطلاقاً باستعادة فيليبي كوتينيو من برشلونة هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن رغبة الدولي البرازيلي في الرحيل عن برشلونة وإمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وتعتقد إدارة الريدز أن نجم الوسط سيكون مفيداً جداً من أجل الحفاظ على ديناميكية الفريق المرتفعة، لا سيما وأنه أظهر عاطفة قوية تجاه ناديه السابق ورفض اللعب لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الأمر الذي سيشفع له لدى أنصار العملاق صاحب الألقاب الأوروبية الستة بحال عودته.

من دون شك، سيجعل تعدد الخيارات لبيع البرازيلي رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو في وضع مريح جداً، كونه مجبر على بيع بعض اللاعبين الكبار لتمويل الصفقات الجديدة المرتقبة.