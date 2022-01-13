ليفربول يتعادل 0-0 مع آرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تعادل ليفربول مع ضيفه آرسنال دون أهداف في المباراة التي جرت على أرضية ملعب آنفيلد ليلة الخميس ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (كأس كاراباو).

ولم ينجح كلا الفريقين من زيارة الشباك خلال التسعين دقيقة.

وعقد الدولي السويسري غرانيت جاكا من مهمة الغانرز ومدربه الإسباني ميكيل آرتيتا في وقت مبكر من المباراة بعد تعرضه لطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة إذ تدخل قوي على المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 24.

ورغم النقص العددي، إلا أن آرسنال تمكن من الحد من خطورة ليفربول ولاعبيه خلال ما تبقى من المباراة بانتظار نتيجة لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب الإمارات يوم الخميس القادم.