ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الأرباح

تمكن ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من تحقيق أرباح أعلى من مانشستر سيتي، بطل الموسم الحالي، وذلك بفضل عائدات المشاهدات التلفزيونية الكبيرة للريدز.

وبلغت أرباح ليفربول 173 مليون يورو، ويشمل هذا الرقم البث التلفزيوني (38.8 مليون يورو)، وجائزة المركز الثاني (42.5 مليون يورو)، إضافة إلى المبلغ المدفوع لكل فريق (92 مليون يورو).

وتصدر الريدز قائمة الأندية الأكثر مشاهدة لمبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم (2018-2019).

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني من حيث إجمالي العائدات برصيد (171.7) مليون يورو، ومن ثم تشيلسي في المركز الثالث برصيد (165.9 مليون يورو).