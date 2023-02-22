ليفربول يدرس الاستعانة بسباليتي مدرب نابولي

البوابة - بدأت إدارة ليفربول دراسة الخيارات المتوفرة للإشراف على الفريق الأول في الفترة القادمة نظراً لتراجع النتائج الحالي تحت إمرة المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وعانى الفريق الإنجليزي من خسارة فادحة أمس الثلاثاء أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-5 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لتصبح مهمته في بلوغ ربع النهائي شبه مستحيلة.

في المقابل، يحلق نابولي في صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم بقيادة لوتشيانو سباليتي، كما حقق البارتينوبي انتصاراً مهماً أمس على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد.

ليفربول يدرس الاستعانة بسباليتي

قالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن مدرب إنتر وروما وزينيت السابق بات من ضمن المرشحين لخلافة كلوب في تدريب ليفربول.

ومع أن الاتفاق المبرم بين كلوب والنادي يمتد حتى يونيو من عام 2026، إلا أن الوضع الراهن قد يجبر الإدارة على اتخاذ قرار حاسم في الأشهر القادمة.

في المقابل، يمتد عقد سباليتي مع نابولي حتى يونيو القادم مع إمكانية التمديد لـ 12 شهر آخر.