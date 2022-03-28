ليفربول يختار خليفة محمد صلاح

بدأت الشكوك تحوم حول مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد الفشل في التوصل لاتفاق مناسب لتمديد عقده حتى الآن.

وقال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن القائمين على النادي الإنجليزي يرون أن الجناح الفرنسي الشاب موسى ديابي نجم باير ليفركوزن قادر على خلافة "مو" في ملعب آنفيلد.

ويبقى تجديد عقد الهداف المصري الخيار الأول لمسؤولي الريدز، لكن عدم التوصل لاتفاق معه حتى الآن دفعهم للتفكير بخيارات أخرى لتعويضه.

وانتقل ديابي إلى ليفركوزن في عام 2019 قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو.

وارتفعت قيمة الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً إلى 55 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت" الشهير.

وستكشف الأسابيع القادمة عما سيحصل بين صلاح (29 عاماً) وليفربول وما إذا كان الطرفان سيتوصلان لاتفاق يناسبهما.

وبحال عدم الوصول لنتيجة مرضية سيدرس "مو" الخيارات الأخرى في ظل اهتمام برشلونة ويوفنتوس وغيرها بخدماته.