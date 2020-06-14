ليفربول يراقب نجم ولفرهامبتون

كشفت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن ليفربول ينوي تقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع روبن نيفيس نجم ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب يورغن كلوب بدأ يفقد صبره على نابي كيتا، ويريد التعاقد مع متوسط ميدان آخر قادر على تأدية الأدوار المطلوبة منه، ووقع اختياره على نيفيش صاحب 23 عاماً والذي قدم مستوى رائع هذا الموسم.

وتعاقد ليفربول مع كيتا من لايبتزيغ عام 2018 مقابل 60 مليون يورو، لكن اللاعب لم يظهر بالمستوى المطلوب لغاية الآن، خصوصاً أنه تعرض للكثير من الإصابات التي جعلت مهمته أكثر صعوبة.

وأضاف التقرير أن نيفيش ليس اللاعب الوحيد الذي يحاول ليفربول ضمه من ولفرهامبتون، فهو يستهدف أيضاً التعاقد مع آداما تراوري بعد المستوى المذهل الذي ظهر عليه هذا الموسم.

ولن تكون مهمة الريدز سهلة، حيث ينوي كلوب تقديم 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات البرتغالي، بينما يبلغ سعر آداما تراوري 60 مليون جنيه، وفي ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على ميزانية النادي، من المستبعد أن يحصل المدرب الألماني على اللاعبين معاً.