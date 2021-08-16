ليفربول يريد كيليان مبابي

سيحاول ليفربول التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي صيف العام القادم حينما يصبح لاعباً حراً وفقاً لـ "ترانزفير ويندو بودكاست".

ويقال أن هداف باريس سان جيرمان الشاب مهتم بفكرة الانتقال إلى ملعب آنفيلد، إلا أن على إدارة الريدز منافسة ريال مدريد على توقيع المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً.

وتعاقد باريس هذا الصيف مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بهدف تشكيل ثلاثي هجومي إلى جانب نيمار ومبابي.

مبابي يرفض تجديد عقده

وكشفت تقارير مؤخراً أن اللاعب رفض عرضاً مغرياً لتجديد عقده مدته ستة مواسم سيتقاضى على إثره قرابة 36 مليون يورو سنوياً.

ويتوقع أن يكمل النجم الفرنسي ما تبقى من عقده الحالي مع باريس سان جيرمان على أن يرحل مجاناً بعد نهاية الموسم إما إلى ريال مدريد أو إلى وجهة أخرى قد تكون ليفربول.