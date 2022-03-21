ليفربول يزاحم برشلونة وريال مدريد للحصول على ليفاندوفسكي

قالت تقارير إسبانية أن ليفربول قرر دخول سباق التعاقد مع النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الصيف القادم.

وكشف موقع "فيتشاخيس" أن الريدز سينافسون ريال مدريد وبرشلونة على توقيع المهاجم.

ويرتبط البالغ من العمر 33 عاماً بعقدٍ مع بايرن يمتد حتى صيف عام 2023، لكن النادي البافاري لم يفاتحه حتى الآن بخصوص التمديد لفترة أطول.

ويقدم البولندي المخضرم مستويات استثنائية حيث سجل 45 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى خلال 37 مباراة مع العملاق الألماني في جميع البطولات حتى الآن هذا الموسم.

ويبدو ليفاندوفسكي متقبلاً لفكرة خوض تجربة احترافية جديدة خارج ألمانيا علماً بأنه سبق له اللعب تحت إشراف مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب حين كان الثنائي في بوروسيا دورتموند.