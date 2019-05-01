ليفربول يستعيد فيرمينو قبل مواجهة برشلونة

شارك روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، ليحيي فرصته في المشاركة أمام برشلونة على ملعب كامب ناو اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب الدولي البرازيلي عن مباراة الريدز أمام هادرسفيلد تاون السبت الماضي ضمن الدوري الإنجليزي بعد إصابته بتمزق عضلي.

ولم يكن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول متأكداً من إمكانية مشاركة فيرمينو أمام البارسا، لكن النادي أكد عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" أن المهاجم شارك في جزء من التدريبات.

وسجل فيرمينو 4 أهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال، و16 هدفاً على مستوى جميع المسابقات.