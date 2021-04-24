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ليفربول يسقط في فخ التعادل مع نيوكاسل

منشور 24 نيسان / أبريل 2021 - 06:59
هدف قاتل لنيوكاسل في اللحظات الأخيرة من اللقاء
هدف قاتل لنيوكاسل في اللحظات الأخيرة من اللقاء

فرط ليفربول في فوز كان بمتناول يديه ليسقط في فخ التعادل مع ضيفه نيوكاسل 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما السبت ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، وعادل جوزيف ويلوك لنيوكاسل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الهدف رفع صلاح رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفاً في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف هاري كاين، مهاجم توتنهام، الذي سجل 21 هدفاً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 54 في المركز السادس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

كلمات دالة:ليفربولنيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزيمحمد صلاح

Via SyndiGate.info


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