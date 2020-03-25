ليفربول يصنف صلاح ضمن أساطيره

تفاعل الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع "تويتر" مع تغريدة حساب نادي الاتحاد، بعد اختيار أساطير فريق كرة القدم وتحدي كل من ليفربول، ومانشستر يونايتد، والهلال، وبرشلونة من أجل الرد.

واختار ليفربول كلاً من إيان راش، وبوب بايزلي، وستيفن جيرارد ضمن أساطيره، بالإضافة إلى وصف محمد صلاح بالأسطورة القادمة للنادي.

ووضع حساب الاتحاد كلاً من سعيد غراب، وأحمد جميل، وحمزة إدريس، ومحمد نور ضمن أفضل أساطيره على مر تاريخه، في إطار الحملات الجماهيرية التي يقوم بها عدد كبير من الفريق في الوقت الراهن، بسبب توقف المسابقات الكروية حول العالم.