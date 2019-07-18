ليفربول يضمن التواجد في نسختين من كأس العالم للأندية

ضمن ليفربول المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحصد ليفربول التشامبيونز ليغ للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية أنه بالرغم من مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية في قطر بين 11 و22 ديسمبر المقبل، لكنه سيتواجد أيضاً في نسخة 2021.

وسيتم إقامة مونديال الأندية ليكون بديلاً لكأس العالم للقارات والذي يتواجد فيه 8 فرق أوروبية عبارة عن آخر 4 فرق حققت دوري أبطال أوروبا ومثلها في الدوري الأوروبي.

وضمنت فرق ريال مدريد وليفربول التواجد في نسخة 2021 بالتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2018 و2019 بينما يشارك أتلتيكو مدريد وتشيلسي في البطولة لتحقيق الدوري الأوروبي عامي 2018 و2019.

وسينضم للرباعي أبطال نسخ 2020 و2021 في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

يذكر أن ليفربول شاركت مرة واحدة في كأس العالم للأندية عام 2005 ولم تظفر باللقب.