ليفربول يعلن تعيين المدير الرياضي الجديد جورج شمادتك

أعلن نادي ليفربول رسميًا اليوم عن تعيين جورج شمادتك مديرًا رياضيًا للفريق، على أن يبدأ مهامه بشكل كامل الخميس المقبل، ولم يتم الكشف عن مدة العقد ولكن ما هو مؤكد أنه مستمر لما بعد سوق الانتقالات في الصيف المقبل.

وشغل صاحب الـ59 عامًا منصبًا مماثلًا في مسقط رأسه في ألمانيا، وكان له دورًا رئيسيًا في العديد من التعاقدات الناجحة في الأندية الألمانية هناك مثل هانوفر، وكولن، وفولسفبورغ، ويأمل ليفربول أن يواصل المدير الرياضي الجديد نجاحاته معهم.

نظرة عامة على المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول

يمتلك المدير الرياضي الجديد في ليفربول جورج شمادتك سيرة ذاتية مبهرة، فهو حارس ألماني سابق ولعب خلال مسيرته الكروية التي امتدت لـ300 مباراة مع العديد الأندية مثل فرايبورغ، باير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنغلادباخ، كما أنه استلم مناصبًا إدارية في أندية مثل كولن، هانوفر، وأخرهم لمدة 4 سنوات مع نادي فولسفبورغ.

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ومن المتوقع أن يبدأ شمادتك مهامه في الأنفيلد في الأول من يونيو 2023، وتم الترحيب به من قبل أحد ممثلي الجهة المالكة لنادي ليفربول مايك غوردن الذي قال: "أود أولًا أن أرحب بجورج شمادتك في نادي ليفربول وأنا واثق تمامًا أنه سينقل خبرته العظيمة لمنصبه كمدير رياضي والتي ستعود بالفائدة على الجميع".