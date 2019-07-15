ليفربول يفرض شروطه على برشلونة من أجل استعادة كوتينيو

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف البلاوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بناء على رغبة الطرفين.

وقالت الصحيفة أن إدارة برشلونة تسعى للتخلص من الدولي البرازيلي والاستفادة من رحيله مادياً من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، الذي من المحتمل أن تبلغ قيمة صفقة ضمه 200 مليون يورو، لذلك يريد البارسا الاستفادة من كوتينيو ببيعه مقابل 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو تلقى عرضاً من مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة الماضية، لكن البرازيلي رفضه بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بجماهير ليفربول حيث يحرص اللاعب على ترك الباب مفتوحا أمام عودته المحتملة إلى آنفيلد مرة أخرى.

وتابعت أن إدارة ليفربول لا تمانع بعودة كوتينيو مرة أخرى شرط أن تكون تكاليف الصفقة منخفضة، وذلك بعدما تراجع مستوى اللاعب الموسم الماضي.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليوناً كمتغيرات.

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول سيدخلون في مفاوضات مكثفة مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات كوتينيو وذلك بعد فشل التعاقد مع ماركو آسينسيو نجم ريال مدريد.

وكان كوتينيو قد حصل مع المنتخب البرازيلي مؤخراً على بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على بيرو في النهائى، وقدم مستويات جيدة خلال المسابقة.

ومن المقرر أن يعقد وكيل اللاعب جلسة مع إدارة البارسا، من أجل حسم مستقبل موكله، لا سيما بعد الانتقادات الشرسة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي من جانب جماهير البلاوغرانا.

يذكر أن برشلونة كانت يرغب في بيع كوتينيو لباريس سان جيرمان من أجل عقد صفقة تبادلية مع إدارة النادى الفرنسي يحصل خلالها على نيمار إضافة إلى دفع مبلغ مالي.