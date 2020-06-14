ليفربول يقود السباق على توقيع سانشو

أصبح ليفربول في صدارة السباق على توقيع جناح بوروسيا دورتموند جايدون سانشو، والذي من المتوقع أن يرحل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة Le10Sport الفرنسية إلى أن الريدز باتوا المفضلين حالياً للحصول على توقيع الإنجليزي متفوقين على جميع منافسيهم.

وكان اسم سانشو قد ارتبط في الأشهر الماضية بالعديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه يبدو الآن أقرب لمزاملة محمد صلاح في ليفربول.

ويتألق الدولي الإنجليزي بشدة هذا الموسم في ألمانيا، إذ خاض 40 مباراة بالقميص الأصفر والأسود سجل خلالها 20 هدفاً كما نجح في صناعة 20 هدفاً آخر.