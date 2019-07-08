ليفربول يمنح صلاح راحة سلبية لمدة 3 أسابيع

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية بأن ليفربول منح نجمه المصري محمد صلاح راحة سلبية لمدة 3 أسابيع عقب خروج "الفراعنة" على يد جنوب إفريقيا من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المفترض أن ينضم صلاح لتدريبات الريدز آواخر يوليو الجاري، في حين ينتظر أن يحصل الثنائي البرازيلي، روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر، اللذان شاركا في نهائي كوبا أميركا 2109 ضد البيرو على نفس فترة الراحة، قبل الالتحاق بالتدريبات.

وبدأ ليفربول السبت، فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد، ويباشر تدريباته وسط غياب لاعبيه الدوليين، وأبرزهم صلاح وساديو ماني لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأليسون وفيرمينو لمشاركتهما مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميركا.

وفجر منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بفوزه عليه بهدف دون رد، أمس السبت، ضمن دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر لغاية الـ 19 من الشهر الجاري.