ليفربول ينتقم من نابولي ويلحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم

انتقم ليفربول الإنجليزي من نابولي الإيطالي الذي حل ضيفاً عليه بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب آنفيلد لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإنجليزي قد سقط في إيطاليا بهدف لأربعة، إلا أنه نجح في رد اعتباره بهدفين حملا توقيعي النجم المصري محمد صلاح وزميله البديل الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقتين 85 و 90 على التوالي.

وهذا هو السقوط الأول لنابولي في جميع المسابقات هذا الموسم، علماً بأنه يحتل صدارة الدوري الإيطالي حالياً.

ليفربول يبقى ثانياً رغم الفوز

رفع الريدز رصيده إلى 15 نقطة تساوى بها مع نابولي، إلا أنه احتل المركز الثاني مقارنة بضيفه الإيطالي الذي اعتلى الصدارة بفضل نتيجة اللقاء الأول الذي جمع الفريقين.

وكان العملاقان قد حسما التأهل لدور الـ 16 على حساب أياكس الهولندي ثالث الترتيب بـ 6 نقاط والذي تغلب بدوره على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 3-1.