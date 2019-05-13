ليفربول ينعش آماله في ضم نبيل فقير

تتعلق طموحات ليفربول في استقطاب النجم نبيل فقير بقدرة فريقه ليون على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ورغم أن تشكيلة المدرب برونو جينيسيو تحتل المركز الثالث حالياً في الدوري الفرنسي، إلا أن عدم بلوغ التشامبيونز ليغ من شأنه أن يدفع أبرز نجوم الفريق للرحيل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول يترقب ما سيحصل سعياً منه لضم الدولي الفرنسي سريعاً إذا ما سنحت الفرصة في ظل رغبة المدرب يورغن كلوب في إضافة لاعبين ذوي جودة لقائمة الريدز الحالية.

وكان فقير قريباً من الانضمام لليفربول صيف العام الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.