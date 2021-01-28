ليفربول ينهي سلسلة نتائجه السلبية بإسقاط توتنهام

فاز ليفربول على مستضيفه توتنهام بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للريدز كلٌ من روبرتو فيرمينو (45)، وترينت أليكساندر أرنولد (47)، وساديو ماني (65)، أما هدف سبيرز الوحيد فجاء عن طريق بيير إيميل هويبيرغ في الدقيقة 49.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لكل جانب، الأول سجله هيونغ مين سون لصاحب الضيافة في الدقيقة 3، والثاني حمل توقيع محمد صلاح للضيوف في الدقيقة 56.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما بقي رصيد توتنهام ثابتاً عند 33 نقطة في المركز السادس.