ليفربول يهزم مانشستر سيتي 3-1 ويفوز بالدرع الإنجليزي

فاز ليفربول بلقب درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي اليوم السبت بعد فوزه الصعب والمثير على غريمه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى بينهما على أرضية ملعب كينغ باور.

تقدم الريدز عن طريق الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد في الدقيقة 21.

لكن تعاقد السيتينزنز الجديد جوليان ألفاريز منح فريقه التعادل أمام أنظار المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا في الدقيقة 70.

وبعد 13 دقيقة، سدد البديل الأوروغوياني داروين نونيز رأسية ارتطمت بيد المدافع البرتغالي روبن دياش داخل المنطقة المحرمة عاد الحكم لتقنية الفيديو لاحتسابها.

صلاح يمنح ليفربول التقدم من ركلة جزاء

وانبرى النجم المصري محمد صلاح للركلة وسددها بحرفنة أرضية على يسار الحارس البرازيلي إيديرسون مورايش.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، أكد نونيز انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث برأسية ذكية بعد هجمة منظمة.

وأهدر النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند فرصة محققة لسيتي حينما ارتدت إليه تسديدة من الحارس البرازيلي أدريان داخل منطقة الجزاء سددها مهاجم بوروسيا دورتموند السابق بغرابة في العارضة.