ليفربول يوافق على شراء نونيز مقابل 75 مليون يورو

توصل ليفربول إلى اتفاق مع بنفيكا اليوم الاثنين يقضي بانتقال النجم الدولي الأوروغوياني الشاب داروين نونيز إلى ملعب آنفيلد في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو (64 مليون جنيه استرليني).

ويمكن أن ترتفع قيمة هذا التعاقد إلى 100 مليون يورو بناء على متغيرات معينة وذلك في بيان رسمي نشره النادي البرتغالي، على أن يمتد العقد لستة مواسم قادمة.

وسيعني الوصول إلى مثل هذا السعر أن الأوروغوياني البالغ من العمر 22 عاماً سيصبح حينها اللاعب الأغلى سعراً في تاريخ ليفربول.

وسجل نونيز 26 هدفاً في 28 مباراة خاضها في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم.

وسيخضع المهاجم الصاعد لفحص طبي قد يمتد ليومين قادمين على أن يتم التفاوض على البنود الشخصية التي لا يتوقع أن يواجه الطرفان أي مشاكل خلالها.

وكان لاعب آلميريا السابق قد عبر عن رغبته في العمل تحت إشراف المدير الفني يورغن كلوب في وقت سابق، رغم اهتمام مانشستر يونايتد أيضاً بخدماته.