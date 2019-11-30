ليفركوزن يلحق خسارة مفاجئة ببايرن ميونيخ

خطف باير ليفركوزن فوزاً مثيراً من ملعب آليانز آرينا على حساب مستضيفه بايرن ميونيخ بهدفين لهدف ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الألماني.

السمة الأبرز لهذه المباراة كانت سوء الحظ بالنسبة لبايرن، حيث أضاع لاعبوه العديد من الفرص بصورة غريبة، ليقتنص فريق المدرب بيتر بوش 3 نقاط رفعت رصيده إلى 22 نقطة ارتقى إثرها للمركز السادس.

في الوقت ذاته، تجمد رصيد بايرن ميونخ تجمد رصيده عند النقطة 24 ليتراجع إلى المركز الرابع ويوسع الفارق بينه وبين المتصدر لايبتزيغ بعد انتصاره الأخير على باديربورن، إلى ثلاث نقاط، ريثما يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني صاحب الـ 25 نقطة مباراته ضمن نفس المرحلة.

دخل ليفركوزن المباراة بصورة مباغتة وهجومية، ومن أول فرصة حقيقية تمكن من التسجيل بعد انفراد ليون بايلي بالحارس مانويل نوير في الدقيقة 10.

وعادل توماس مولر لصاحب الضيافة في الدقيقة 34 من تسديدة ارتطمت بقدم لارس بيندر وخادعت الحارس لوكاس هارديسيكي، إلا أن الاحتفال البافاري بالتعديل لم يدم طويلاً، إذ أحرز بيلي مجدداً الهدف الثاني للضيوف بعد انفراد آخر بنوير في الدقيقة 35.

وأضاع المتألق روبرت ليفاندوفسكي فرصاً لا تصدق في الشوط الأول، وكرر الأمر ذاته في الشوط الثاني، لتتعقد مهمة بايرن ميونيخ، في الوقت الذي تألق فيه نوير مرتين ليحرم ليفركوزن من تعزيز تقدمه.

وشهدت الدقيقة 81 إشهار البطاقة الحمراء لجوناثان تاه مدافع الضيوف بعد عرقلة فيليبي كوتينيو على أعتاب منطقة الجزاء، لكن ذلك لم يؤثر كثيراً على سير المباراة، إذ واصل ليفركوزن استماتته الدفاعية ليظفر بثلاث نقاط هامة في مسيرته بالدوري.

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