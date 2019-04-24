ليكيب: بوغبا يسعى لمغادرة يونايتد

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نجم وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، أبلغ زملاءه في الفريق برغبته في الرحيل.

يأتي هذا بعدما أشارت تقارير سابقة، إلى تدهور العلاقة بين مشجعي يونايتد والنجم الفرنسي، ووصولها لمرحلة "غير قابلة للإصلاح"، عقب تصرف بوغبا الأخير بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار اللاعب الذي فاز مع منتخب "الديوك" بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، غضب مشجعي الشياطين الحمر، كونه لم ينضم إلى بقية زملائه لتحية الحضور كما تجري العادة بعد نهاية مباريات كرة القدم.

وأشارت "ليكيب" إلى الرغبة العارمة لدى زين الدين زيدان مدير ريال مدريد الفني في ضم مواطنه إلى صفوف الفريق الملكي، مستغلاً الشرخ بين اللاعب وناديه.

وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت أن بوغبا (26 عاماً) غير سعيد بالحياة في مدينة مانشستر، وقال لزملاء له أنه يأمل أن ينضم إلى فريق آخر، لم يتم الكشف عنه.

وكانت تقارير إسبانية أشارت إلى حلم بوغبا بالفوز بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم، موضحة أنه سيكون من الصعب عليه تحقيقها إن بقي في مانشستر يونايتد.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016، مقابل 95 مليون جنيه استرليني، في صفقة قياسية وقتها.