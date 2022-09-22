ليكيب تكشف تفاصيل عقد ديمبيلي مع برشلونة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تفاصيل عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الجديد الذي وقعه مع برشلونة في يوليو المنصرم حتى صيف عام 2024.

ورغم أن صاحب الـ 25 عاماً لم يحصل على أي عمولة من البارسا نظير التوقيع على الاتفاق الجديد، إلا أن الطرفين اتفقا على إمكانية تحرير الفرنسي من عقده بحال وصول عرضٍ بقيمة 50 مليون يورو بدءاً من صيف العام القادم.

وإذا تم تفعيل هذا البند وجرت فعلياً عملية البيع في المستقبل، سيحصل نجم الهجوم على نصف القيمة (25 مليون يورو) يتم من خلاله تسديد مستحقاته دون التأثير على ميزانية النادي الكتالوني الحالية.

ديمبيلي استهل الموسم بشكلٍ إيجابي

قدم الفرنسي مستويات جيدة رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث صنع 4 أهداف وسجل اثنين آخرين خلال 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في جميع المنافسات بمجموع 555 دقيقة لعب.

ويتمنى المدير الفني تشافي هيرنانديز أن يخوض اللاعب أكبر عددٍ ممكن من المباريات هذا الموسم وألا يضطر للابتعاد عن الملاعب بداعي الإصابات التي أثرت على مردوده باستمرار في السابق.