ليكيب تمنح هالاند وغريليش تقييمات سيئة بعد نهائي دوري الأبطال

حصل إيرلينغ هالاند وجاك غريليش نجما مانشستر سيتي على تقييمات متدنية في ظل أدائهما المخيب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتفوق سيتي على إنتر ميلان بهدفٍ دون رد على أرضية ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول حمل توقيع رودري.

ونشرت الجريدة الشهيرة تقييماتها للاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء الذي شهد تتويج سيتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

فيما يلي تقييم ليكيب للاعبي مانشستر سيتي وإنتر ميلان (التقييم من 10):

مانشستر سيتي

إيديرسون: 6

مانويل آكانجي: 5

روبن دياش: 6

نايثان آكي: 5

جون ستونز: 6

رودري: 7

بيرناردو سيلفا: 7

كيفين دي بروين: خرج مبكراً بداعي الإصابة

إيلكاي غوندوغان: 5

جاك غريليش: 4

إيرلينغ هالاند: 4

إنتر ميلان

أندريه أونانا: 6

ماتيو دارميان: 6

فرانشيسكو آتشيربي: 6

أليساندرو باستوني: 5

دينزل دومفريز: 4

نيكولو باريلا: 4

مارسيلو بروزوفيتش: 7

هاكان تشالهانوغلو: 5

فيديريكو ديماركو: 7

إيدين دجيكو: 4

لاوتارو مارتينيز: 4